All CATEGORIES
☰ Menu

Akron sergeant pleads guilty to felony in crash that injured wife, resigns from police department

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: April 10, 2017 - 02:13 PM

MORE IN NEWS

ellet10cutweb PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron looks to retool busy Market-Canton Road intersection in Ellet neighborhood

Akron is looking to make big changes to the busy intersection of East Market Street, Canton Road and Robindale Avenue.

abatement10cutweb
On tax incentives for home building, Horrigan says no time ‘to be timid or reserved’
homebuy10cut_01
Akron is state’s least-squeezed larger city amid U.S. decline in homes for sale
goodnews10_potter
Good News — April 10
medic10cut
Akron-born charity teaches African villagers how to escape poverty
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next