Akron sergeant pleads guilty to felony in crash that injured wife, resigns from police department

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW4gQWtyb24gcG9saWNlIHNlcmdlYW50JiM4MjE3O3MgY2FyZWVyIGhhcyBlbmRlZCBiZWNh
dXNlIG9mIGFuIEF1Z3VzdCBkcnVua2VuLWRyaXZpbmcgYWNjaWRlbnQgdGhhdCBzZXJpb3VzbHkg
aW5qdXJlZCBoaXMgd2lmZS48L3A+PHA+U2d0LiBWaW5jZSBZdXJpY2sgcGxlYWRlZCBndWlsdHkg
bGFzdCB3ZWVrIHRvIGFnZ3JhdmF0ZWQgdmVoaWN1bGFyIGFzc2F1bHQsIGEgZm91cnRoLWRlZ3Jl
ZSBmZWxvbnksIGFuZCBvcGVyYXRpbmcgYSB2ZWhpY2xlIHdoaWxlIHVuZGVyIHRoZSBpbmZsdWVu
Y2Ugb2YgYWxjb2hvbCBvciBkcnVncywgYSBmaXJzdC1kZWdyZWUgbWlzZGVtZWFub3IuIDwvcD48
cD5IZSByZXNpZ25lZCBmcm9tIHRoZSBwb2xpY2UgZGVwYXJ0bWVudCBNYXJjaCAyNC4gV2l0aCBh
IGZlbG9ueSBjb252aWN0aW9uLCBoZSB3b3VsZCBiZSBwcm9oaWJpdGVkIGZyb20gaGFuZGxpbmcg
YSBoYW5kZ3VuIGFuZCBjb3VsZCBubyBsb25nZXIgYmUgYW4gb2ZmaWNlci48L3A+PHA+WXVyaWNr
IHdpbGwgYmUgc2VudGVuY2VkIGJ5IFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ29tbW9uIFBsZWFzIEp1ZGdlIEFs
aXNvbiBNY0NhcnR5IGF0IDEwOjMwIGEubS4gQXByaWwgMjguIEhlIGZhY2VzIHVwIHRvIDE4IG1v
bnRocyBpbiBwcmlzb24uPC9wPjxwPlVuZGVyIGEgcGxlYSBhZ3JlZW1lbnQsIHByb3NlY3V0b3Jz
IGRyb3BwZWQgYSB0aGlyZC1kZWdyZWUgZmVsb255IGFnZ3JhdmF0ZWQgdmVoaWN1bGFyIGFzc2F1
bHQgY2hhcmdlLiBUaGUgY2FzZSBpcyBiZWluZyBoYW5kbGVkIGJ5IGEgc3BlY2lhbCBwcm9zZWN1
dG9yLCBTY290dCBTYWxpc2J1cnksIHdobyBpcyBhbiBhc3Npc3RhbnQgcHJvc2VjdXRvciBpbiBN
ZWRpbmEgQ291bnR5LiA8L3A+PHA+TWNDYXJ0eSBvcmRlcmVkIGEgcHJlLXNlbnRlbmNlIGludmVz
dGlnYXRpb24gYW5kIHZpY3RpbS1pbXBhY3Qgc3RhdGVtZW50LiA8L3A+PHA+WXVyaWNrLCA0Niwg
YSAxOS15ZWFyIHZldGVyYW4gb2YgdGhlIGRlcGFydG1lbnQsIHdhcyBkcml2aW5nIGFib3V0IDkg
cC5tLiBBdWcuIDcgd2hlbiBoZSBsb3N0IGNvbnRyb2wgb2YgaGlzIHZlaGljbGUsIHdlbnQgbGVm
dCBvZiBjZW50ZXIsIHN0cnVjayBhIGN1cmIgYW5kIHNtYXNoZWQgaW50byBhIHRyZWUgb24gQ2Fu
dGVyYnVyeSBDaXJjbGUsIGFjY29yZGluZyB0byByZXBvcnRzLiBUaGUgY3Jhc2ggaW5qdXJlZCBZ
dXJpY2sgYW5kIGhpcyB3aWZlLCBHbHlubiBZdXJpY2ssIHdobyBzdXN0YWluZWQgbGFzdGluZyBi
cmFpbiBpbmp1cmllcy48L3A+PHA+WXVyaWNrIHdhcyBvbiB1bnBhaWQgYWRtaW5pc3RyYXRpdmUg
bGVhdmUgdW50aWwgaGlzIHJlc2lnbmF0aW9uIGxhc3QgbW9udGguPC9wPjxwPkJyaWFuIFBpZXJj
ZSwgb25lIG9mIFl1cmljayYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5cywgZGVjbGluZWQgY29tbWVudCBNb25k
YXkgdW50aWwgYWZ0ZXIgdGhlIHNlbnRlbmNpbmcuIFl1cmljayYjODIxNztzIG90aGVyIGF0dG9y
bmV5IGlzIEpvc2VwaCBHb3JtYW4uPC9wPjxwPlRoZSBhcnJlc3RzIG9mIFl1cmljayBhbmQgdHdv
IG90aGVyIEFrcm9uIHBvbGljZSBvZmZpY2VycyBmb3Igb2ZmLWR1dHkgZHJ1bmtlbi1kcml2aW5n
IGluY2lkZW50cyB3aXRoaW4gYSB0aHJlZS1tb250aCBwZXJpb2QgbGFzdCBzdW1tZXIgcHJvbXB0
ZWQgQ2hpZWYgSmFtZXMgTmljZSB0byBxdWVzdGlvbiB3aGF0IHdhcyBoYXBwZW5pbmcgYW5kIHdo
YXQgY291bGQgYmUgZG9uZSB0byBzdG9wIGl0LiBOaWNlIHNhaWQgaGUgd2FzICYjODIyMDt0aWNr
ZWQmIzgyMjE7IGFib3V0IHRoZSBzcGF0ZSBvZiBhcnJlc3RzLjwvcD48cD5TdGVwaGFuaWUgV2Fy
c21pdGggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzA1LCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c3dh
cnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5zd2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+IGFuZCBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc3dhcnNt
aXRoYWJqIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtzd2Fyc21pdGhhYmombmJzcDs8L2E+
LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.