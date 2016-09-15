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Akron settles federal lawsuit involving treatment of homeless citizens

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: September 15, 2016 - 10:02 AM | Updated: September 16, 2016 - 09:21 AM
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Jason Smith, 31, a homeless client of the Haven of Rest, charges his phone on a lamp post at Grace Park on Thursday. Akron has settled a federal lawsuit involving how it removes homeless belongings from public property, agreeing to change its policies and pay damages and court costs. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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