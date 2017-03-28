All CATEGORIES
☰ Menu

Akron ‘sponsors’ dam removal near Cincinnati to save millions back home

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 28, 2017 - 06:54 PM | Updated: March 29, 2017 - 04:40 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Crews work on the Howard Storage Basin CSO Rack 22 along Cuyahoga Street and the Little Cuyahoga River. The basin will provide temporary storage of combined sewer flow from the North Hill tributary area. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

wcoleman02cut - AP
William Coleman, lawyer, ex-Cabinet member, dies - 7:39 PM

WASHINGTON: William T. Coleman Jr., a civil rights lawyer from Philadelphia who prevailed in several landmark Supreme Court cases, broke a number of racial barriers in his own right and was the second African-American to lead a Cabinet-level department, has died.

gbaker02cut
Creator of rainbow flag, symbol of gay rights, dies at 65 - 7:39 PM
run01web
From couch to the finish line: Join a Beacon Journal team in training for Akron Marathon Race Series
summa01web
Summa officials work to find new training programs for displaced ER resident doctors
dyer01web
Bob Dyer: Sizing up the racial divide
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next