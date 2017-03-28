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Akron ‘sponsors’ dam removal near Cincinnati to save millions back home

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 28, 2017 - 06:54 PM
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Crews work on the Howard Storage Basin CSO Rack 22 along Cuyahoga Street and the Little Cuyahoga River. The basin will provide temporary storage of combined sewer flow from the North Hill tributary area. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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