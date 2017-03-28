All CATEGORIES
☰ Menu

Akron ‘sponsors’ dam removal near Cincinnati to save millions back home

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 28, 2017 - 06:54 PM | Updated: March 29, 2017 - 04:40 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Crews work on the Howard Storage Basin CSO Rack 22 along Cuyahoga Street and the Little Cuyahoga River. The basin will provide temporary storage of combined sewer flow from the North Hill tributary area. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

battle30_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron man sentenced to 14 years for shooting death of his wife; man says shooting was accidental, blames drugs - 10:08 PM

Prosecutors say Phillip Battle and his wife were using cocaine and drinking on the night before her death when they called police to report hearing noises and voices in their Goodyear Heights home.

Bob Dyer: What happens to Big Dig dirt? - 10:07 PM
nexus30cut
Residents fighting Nexus seek more funding from Green - 10:08 PM
ballou30cut_01
National Press Club president talks to Akron audience about Trump and media - 10:07 PM
Democratic boss steps down to challenge one of the last Republicans elected in Akron - 10:07 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next