All CATEGORIES
☰ Menu

Akron ‘sponsors’ dam removal near Cincinnati to save millions back home

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 28, 2017 - 06:54 PM | Updated: March 29, 2017 - 04:40 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Crews work on the Howard Storage Basin CSO Rack 22 along Cuyahoga Street and the Little Cuyahoga River. The basin will provide temporary storage of combined sewer flow from the North Hill tributary area. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

sweet29cut_04 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
America’s largest candy store in Cleveland braces for Easter customers

It is the calm before the sugar rush.

Workers scurry about what is billed as the largest candy store in North America in anticipation of b.a. Sweetie’s biggest shopping season of the year — Easter.

water29_3
Akron ‘sponsors’ dam removal near Cincinnati to save millions back home
edwin29_1
Former Edwin Shaw buildings coming down in Lakemore
whole30cut_01
Get ready to meet other new neighbors alongside 365 by Whole Foods at former West Point Market site
Legislation would return tax dollars mishandled in charter schools to the local school districts that lost out
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next