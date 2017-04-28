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Akron store clerk shot Thursday night near University of Akron campus

Beacon Journal staff report

Published: April 28, 2017 - 08:12 AM | Updated: April 28, 2017 - 01:48 PM
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