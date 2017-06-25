All CATEGORIES
☰ Menu

City event

Akron streets close to cars and open to people during Open Streets event

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: June 25, 2017 - 06:26 PM | Updated: June 26, 2017 - 07:04 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bike riders of all ages ride along the 4.3 miles of closed road during Open Streets Akron on Kenmore Boulevard in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

hotels26_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Are there too many Akron-area hotels?

The Akron area has too many new hotel rooms and not enough guests, a prominent local hotelier says.

goodnews26_sebastian
Good News — June 26: 5K run and walk raises more than $100,000 for autism support; Summit DD staff members volunteer at other agencies; Revere High ‘special prom’ fundraiser wins GoFundMe contest - 8:04 AM
openstreet26_01
Akron streets close to cars and open to people during Open Streets event
hist26
Local history: Akron woman, 92, shares memories as family observes 100th anniversary in town
Body of elderly man found in Cuyahoga Falls pond - 8:42 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next