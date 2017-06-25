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City event

Akron streets close to cars and open to people during Open Streets event

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: June 25, 2017 - 06:26 PM | Updated: June 26, 2017 - 03:04 PM
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Bike riders of all ages ride along the 4.3 miles of closed road during Open Streets Akron on Kenmore Boulevard in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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