All CATEGORIES
☰ Menu

City event

Akron streets close to cars and open to people during Open Streets event

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: June 25, 2017 - 06:26 PM | Updated: June 26, 2017 - 03:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bike riders of all ages ride along the 4.3 miles of closed road during Open Streets Akron on Kenmore Boulevard in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

taxcredit28cut_02 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
$5 million in tax credits will help downtown Akron developers - 1:25 PM

The state is providing a new financing tool to help save old buildings in downtown Akron.

valley29cut_1
History hunters look for clues of early integrated neighborhood at former golf course
Lebron_NBA_Documentary_30054.jpg-d178d_00
LeBron James assists in production of Showtime documentary on history of the NBA - 2:32 PM
graves29cut_1
Schneider Park mystery draws University of Akron students; archaeological survey of grave sites underway
Bob Dyer: Is something wrong at the library?
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next