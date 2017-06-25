All CATEGORIES
☰ Menu

City event

Akron streets close to cars and open to people during Open Streets event

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: June 25, 2017 - 06:26 PM | Updated: June 26, 2017 - 03:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bike riders of all ages ride along the 4.3 miles of closed road during Open Streets Akron on Kenmore Boulevard in Akron. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

cameras30cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Body-worn police cameras hit Akron streets next month

Akron police officers will don their first 145 body-worn cameras in July.

scicamp30_01
Body parts, fire found in Akron elementary school — Mad Science Forensics Academy Camp extends school year, offers fun
graves29cut_1
Schneider Park mystery draws University of Akron students; archaeological survey of grave sites underway
taxcredit28cut_02
$5 million in tax credits will help downtown Akron developers
valley29cut_1
History hunters look for clues of early integrated neighborhood at former golf course
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next