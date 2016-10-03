All CATEGORIES
☰ Menu

Kids who have been BULLIed ask others to BREAK CYCLE OF HURT

Akron students encouraged to stand up and speak out against bullying

By Colette M. Jenkins
Beacon Journal staff writer

Published: October 3, 2016 - 10:44 PM | Updated: October 4, 2016 - 02:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Buchtel Middle School counselor DeAnna Edwards (left) hugs former student Marnetta Singleton, 17, a Buchtel High School junior, after Marnetta spoke of her own experience with being bullied in school before an audience of students, school staff and community leaders during a forum on Blue Shirt Day World Day of Bullying Prevention at the Buchtel Community Learning Center Monday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

clinton06cut_1 Nikos Frazier - AP
Bill Clinton dumps on Trump for buying Chinese steel

By Doug Livingston

Beacon Journal staff writer

summitpac06web
Well-known businessman blames Republicans for Democratic control of Akron, Summit County
Owner of Akron bridal shop that closed amid Ebola scare sues Texas hospital
Summa Health confirms undisclosed number of layoffs
Bob Dyer: Humane Society puts ‘PAWS’ on pause
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next