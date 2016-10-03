Akron students encouraged to stand up and speak out against bullying

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+S2FyZWVtYWggSmFja3NvbiBrbm93cyB3aGF0IGl0JiM4MjE3O3MgbGlrZSB0byBiZSBidWxs
aWVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBhbHdheXMgYmVlbiBhIHRhbGwsIHRoaWNrIGdp
cmwsIHNpbmNlIEkgd2FzIGEgbGl0dGxlIGdpcmwuIFNvLCBwZW9wbGUgYWx3YXlzIHRob3VnaHQg
b2YgbWUgYXMgYmVpbmcgYSBidWxseSwgYnV0IEkgaGF2ZSBhbHdheXMgYmVlbiBhIGdlbnRsZSBn
aWFudCwgbGlrZSBteSBmYXRoZXIuIEhlIHdhcyA2LWZvb3QgOC1pbmNoZXMgYW5kIGhlIHdhcyB2
ZXJ5IGdlbnRsZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgS2FyZWVtYWgsIGEgMTQteWVhci1vbGQgZnJlc2htYW4u
ICYjODIyMDtCdWxseWluZyBpcyBhIHNlcmlvdXMgdG9waWMgYW5kIGl0IGhhcyBhIGN5Y2xlLiBD
aGlsZHJlbiBsZWFybiB0byBiZSBidWxsaWVzIGZyb20gdGVlbmFnZXJzIGFuZCB0ZWVuYWdlcnMg
bGVhcm4gdG8gYmUgYnVsbGllcyBmcm9tIGFkdWx0cy4gV2UgaGF2ZSB0byBzdGFuZCB1cCBhbmQg
YnJlYWsgdGhlIGN5Y2xlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+S2FyZWVtYWgsIHdobyBoYXMgZmFjZWQgYW5k
IHN0b29kIHVwIHRvIGJvdGggcGVlciBhbmQgYWR1bHQgYnVsbGllcywgY3JlYXRlZCB0aGUgc2xv
Z2FuIGFuZCBkZXNpZ25lZCB0aGUgYmx1ZSAmIzgyMjA7U1RBTkQgVVAgNCBXSEFUJiM4MjE3O1Mg
UklHSFQmIzgyMjE7IFQtc2hpcnRzIHdvcm4gTW9uZGF5IGJ5IGFsbCBvZiB0aGUgcGFydGljaXBh
bnRzIGF0IGFuIGFudGktYnVsbHlpbmcgZm9ydW0gd2l0aCBwYXJlbnRzIGFuZCBzdHVkZW50cyBh
dCBCdWNodGVsIGhpZ2ggc2Nob29sLiBLYXJlZW1haCBzdGFydGVkIGFuIGFudGktYnVsbHlpbmcg
Y2FtcGFpZ24gd2hlbiBpbiBzaXh0aCBncmFkZSBhdCBDcm91c2Ugc2Nob29sLjwvcD48cD5UaGUg
Zm9ydW0gJiM4MjEyOyBzcG9uc29yZWQgYnkgdGhlIEFrcm9uIEFsdW1uYWUgQ2hhcHRlciBvZiBE
ZWx0YSBTaWdtYSBUaGV0YSBTb3Jvcml0eSBJbmMuLCBBa3JvbiBQdWJsaWMgU2Nob29scyBhbmQg
dGhlIGNpdHkgb2YgQWtyb24gJiM4MjEyOyBpbmNsdWRlZCBhYm91dCA0MCBwYXJlbnRzIGFuZCBu
ZWFybHkgMTAwIHN0dWRlbnQgYW1iYXNzYWRvcnMgZnJvbSB0aGUgc2Nob29sIGRpc3RyaWN0JiM4
MjE3O3MgbWlkZGxlIHNjaG9vbHMuIEl0IHdhcyB0aGUgbG9jYWwgZXh0ZW5zaW9uIG9mIGEgbmF0
aW9uYWwgcGFydG5lcnNoaXAgd2l0aCBEZWx0YSYjODIxNztzIEdyYW5kIENoYXB0ZXIgYW5kIHRo
ZSBOYXRpb25hbCBJbnN0aXR1dGUgb2YgSGVhbHRoLCBrbm93biBhcyB0aGUgTWVudGFsIEhlYWx0
aCBBY3Jvc3MgdGhlIExpZmVzcGFuIGluaXRpYXRpdmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBcyBhZHVsdHMs
IHdlIHNvbWV0aW1lcyB0aGluayB3ZSBoYXZlIGFsbCB0aGUgYW5zd2VycywgYnV0IHdlIG5lZWQg
dG8gbGlzdGVuIHRvIHRoZSB2b2ljZXMgb2Ygb3VyIGtpZHMgdG8gdW5kZXJzdGFuZCB3aGF0IHRo
ZXkgYXJlIGxpdmluZyBhbmQgd2Fsa2luZyBldmVyeWRheSwmIzgyMjE7IHNhaWQgTWVybGUgQmVu
bmV0dCBCdXp6ZWxsaSwgYSBjb3Vuc2Vsb3IgYXQgQnVjaHRlbC4gJiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3
O3QgYmVsaWV2ZSB0aGVyZSBjb3VsZCBiZSBhbnl0aGluZyBtb3JlIGltcGFjdGZ1bCB0aGFuIGxp
c3RlbmluZyB0byBraWRzIHNoYXJlIHRoZWlyIHN0b3JpZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CZW5uZXR0
IEJ1enplbGxpIGNoYXJnZWQgdGhlIHN0dWRlbnQgYW1iYXNzYWRvcnMgd2l0aCBnb2luZyBiYWNr
IHRvIHRoZWlyIHNjaG9vbHMgdG8gc3ByZWFkIGEgbWVzc2FnZSBvZiBjYXJpbmcsIGtpbmRuZXNz
LCBpbmNsdXNpdmVuZXNzIGFuZCBmYWlybmVzcyBpbiBhbiBlZmZvcnQgdG8gY3JlYXRlIGFuIGFu
dGktYnVsbHlpbmcgY2xpbWF0ZS4gU2hlIHJlY3J1aXRlZCB0aHJlZSBCdWNodGVsIGhpZ2ggc2No
b29sIHN0dWRlbnRzIHRvIHNoYXJlIHRoZWlyIGV4cGVyaWVuY2VzLiA8L3A+PHA+SmEmIzgyMTc7
U2VhbiBTbWl0aCwgYSBqdW5pb3IsIHNoYXJlZCBob3cgaGUgaXMgcGlja2VkIG9uIGV2ZXJ5IGRh
eSBiZWNhdXNlIGhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbGlrZSBzcG9ydHMsIGxpa2VzIHRvIGNvb2sgYW5k
IGlzIG1vcmUgY29tZm9ydGFibGUgYXJvdW5kIGdpcmxzIHRoYW4gYm95cy4gRGVhbGluZyB3aXRo
IHRoZSBuYW1lLWNhbGxpbmcgd2FzIHBhcnRpY3VsYXJseSBoYXJkIGZvciBoaW0gYXMgaGUgbmF2
aWdhdGVkIHRocm91Z2ggaGlzIGdyaWVmIGFmdGVyIGhpcyBncmFuZG1vdGhlciYjODIxNztzIGRl
YXRoLCBoZSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBwcmV0dHkgbXVjaCBzdGF5IGluIG15IG93biBs
YW5lLiBJIGRvbiYjODIxNzt0IGJvdGhlciBhbnlib2R5LiBCdXQgYmVjYXVzZSBJIGRvbiYjODIx
Nzt0IG5lY2Vzc2FyaWx5IGZpdCBpbnRvIGEgY2F0ZWdvcnkgdGhhdCBzb21lIHBlb3BsZSB0aGlu
ayBJIHNob3VsZCwgcGVvcGxlIHJlc29ydCB0byBuYW1lLWNhbGxpbmcsJiM4MjIxOyBzYWlkIEph
JiM4MjE3O1NlYW4sIDE2LiAmIzgyMjA7Tm90IG9ubHkgaXMgaXQgaHVydGZ1bCB0byBoZWFyIHRo
ZSB3b3JkcyBjb21pbmcgZnJvbSB0aGUgYnVsbHksIGJ1dCBpdCBpcyBodXJ0ZnVsIHRvIHNlZSBi
eXN0YW5kZXJzIGxhdWdoaW5nIG9yIGp1c3Qgd2F0Y2hpbmcuIFNvbWVib2R5JiM4MjE3O3MgZ290
IHRvIHN0YW5kIHVwIGFuZCBzYXkgaXQmIzgyMTc7cyBub3QgcmlnaHQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5K
YSYjODIxNztTZWFuJiM4MjE3O3Mgc2Nob29sbWF0ZXMsIFRlc2hhIFN0cm9iZWx0LU1jQ2FubiBh
bmQgTWFybmV0dGEgU2luZ2xldG9uLCBhZ3JlZWQuIFRoZSB0d28gZ2lybHMgc2hhcmVkIHRoZWly
IHN0b3JpZXMgb2YgYmVpbmcgdG9sZCB0aGF0ICYjODIyMDtzb21ldGhpbmcgaXMgd3Jvbmcgd2l0
aCB5b3UmIzgyMjE7ICBhbmQgYmVpbmcgY2FsbGVkICYjODIyMDt3ZWlyZCYjODIyMTsgYW5kICYj
ODIyMDt1Z2x5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgcGVvcGxl
IHJlYWxpemUgaG93IHBvd2VyZnVsIHdvcmRzIGFyZS4gV29yZHMgYXJlIGltcG9ydGFudC4gRG9u
JiM4MjE3O3Qgc3BlYWsgd29yZHMgdGhhdCB5b3UgZG9uJiM4MjE3O3QgbWVhbiwmIzgyMjE7IFRl
c2hhLCBhIDE3LXllYXItb2xkIHNlbmlvciwgdG9sZCB0aGUgYXVkaWVuY2UgZ2F0aGVyZWQgaW4g
dGhlIEJ1Y2h0ZWwgYXVkaXRvcml1bS48L3A+PHA+Qm90aCBUZXNoYSBhbmQgTWFybmV0dGEsIGEg
anVuaW9yLCBzaGFyZWQgaG93IHRoZSB0aGluZ3MgcGVvcGxlIHNhaWQgYWJvdXQgdGhlbSBjYXVz
ZWQgdGhlbSB0byBkb3VidCB0aGVpciBzZWxmLXdvcnRoLiBGb3J0dW5hdGVseSwgdGhleSB3ZXJl
IGJvdGggYWJsZSB0byBidWlsZCB0aGVpciBzZWxmLWVzdGVlbSwgd2l0aCB0aGUgaGVscCBvZiBm
YW1pbHksIGZyaWVuZHMgYW5kIEdvZC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtTb21ldGhpbmcgd2l0aGluIG1l
IHNhaWQsICYjODIxNjtZb3UmIzgyMTc7cmUgd29ydGggbW9yZSB0aGFuIHRoYXQuIERvbiYjODIx
Nzt0IGxldCBhIHNpdHVhdGlvbiBbZG8geW91IGluXSwgbGV0IGl0IG1ha2UgeW91IHN0cm9uZ2Vy
LCYjODIxNzsmIzgyMjE7IHNhaWQgTWFybmV0dGEsIDE3LiAmIzgyMjA7UGVvcGxlIGNhbiB0YWxr
IGFsbCB0aGV5IHdhbnQsIGJ1dCB5b3UgY2FuJiM4MjE3O3QgbGV0IHdoYXQgdGhleSBzYXkgY29u
dHJvbCB3aG8gYW5kIHdoYXQgeW91IGFyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkRlS2F5bGEgQmVsbCwgYSBz
ZW5pb3IsIHN1bW1lZCB1cCB3aGF0IGhlciBjbGFzc21hdGVzIHNhaWQgYW5kIHNoYXJlZCBzb21l
IGFkdmljZSB3aXRoIHRoZSBzZXZlbnRoLSBhbmQgZWlnaHRoLWdyYWRlcnMgaW4gdGhlIGF1ZGll
bmNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Tm9ib2R5IGRlc2VydmVzIHRvIGJlIHRyZWF0ZWQgdGhhdCB3YXku
IEV2ZXJ5Ym9keSBpcyB1bmlxdWUgYW5kIHNob3VsZCBiZSByZXNwZWN0ZWQgZm9yIHdobyB0aGV5
IGFyZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgRGVLYXlsYSwgMTcuICYjODIyMDtZb3Ugc2hvdWxkbiYjODIxNzt0
IGNhbGwgcGVvcGxlIGdheSBvciB3ZWlyZCBiZWNhdXNlIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgc21hcnQgYW5k
IGlmIGEgYm95IHJlYWxseSBsaWtlcyB5b3UsIGhlIHdvbiYjODIxNzt0IGFzayB5b3UgdG8gc2Vu
ZCBbbnVkZSBvciBoYWxmLW51ZGVdIHBpY3R1cmVzLiBBbmQgd2hlbiB5b3Ugc3RhbmQgYnkgYW5k
IGxhdWdoIG9yIGRvbiYjODIxNzt0IHNwZWFrIHVwLCBpdCYjODIxNztzIHRoZSBzYW1lIHRoaW5n
IGFzIGJ1bGx5aW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QmVubmV0dCBCdXp6ZWxsaSBhbmQgSm9hbiBFdmFu
cywgd2hvIGNoYWlycyB0aGUgZWR1Y2F0aW9uYWwgZGV2ZWxvcG1lbnQgY29tbWl0dGVlIGZvciB0
aGUgRGVsdGEgYWx1bW5hZSBjaGFwdGVyIGluIEFrcm9uLCBzYWlkIHRoZSBnb2FscyBvZiB0aGUg
cHJvZ3JhbSB3ZXJlIHRvIGNyZWF0ZSBhIGZvcnVtIGZvciBzYWZlIGFuZCBvcGVuIGRpYWxvZ3Vl
LCB0byBjcmVhdGUgYW4gYWN0aW9uIHN0cmF0ZWd5IHRvIGFkZHJlc3MgYnVsbHlpbmcgYW5kIHRv
IHByb3ZpZGUgYW50aS1idWxseWluZyByZXNvdXJjZXMgdG8gYWxsIEFrcm9uIG1pZGRsZSBzY2hv
b2xzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBob3BlIHNvbWV0aGluZyB3YXMgc2FpZCB0b2RheSB0aGF0IHdp
bGwgY2F1c2Ugc3R1ZGVudHMgdG8gZXZhbHVhdGUgd2hhdCB0aGV5IHNheSB0byBvdGhlciBwZW9w
bGUgYW5kIHRoYXQgd2lsbCBnaXZlIHRoZW0gdGhlIHN0cmVuZ3RoIHRvIHN0YW5kIHVwIGFuZCBz
cGVhayBvdXQgd2hlbiB0aGV5IHNlZSBzb21lb25lIGJlaW5nIG1pc3RyZWF0ZWQsJiM4MjIxOyBL
YXJlZW1haCBzYWlkLiAmIzgyMjA7RXZlcnlvbmUgaXMgdW5pcXVlIGFuZCBub2JvZHkgZGVzZXJ2
ZXMgdG8gYmUgZGlzcmVzcGVjdGVkLCBlbWJhcnJhc3NlZCBhbmQgaGFyYXNzZWQuIEl0JiM4MjE3
O3MgbmV2ZXIgd3JvbmcgdG8gc3RhbmQgdXAgZm9yIHdoYXQmIzgyMTc7cyByaWdodC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPkNvbGV0dGUgSmVua2lucyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MzEgb3Ig
PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNqZW5raW5zQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5jamVua2luc0B0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFNoZSBjYW4gYmUgZm9sbG93ZWQgYXQgPGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9Db2xldHRlTUplbmtpbnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53
d3cudHdpdHRlci5jb20vQ29sZXR0ZU1KZW5raW5zPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.