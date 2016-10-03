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Kids who have been BULLIed ask others to BREAK CYCLE OF HURT

Akron students encouraged to stand up and speak out against bullying

By Colette M. Jenkins
Beacon Journal staff writer

Published: October 3, 2016 - 10:44 PM | Updated: October 4, 2016 - 02:01 PM
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Buchtel Middle School counselor DeAnna Edwards (left) hugs former student Marnetta Singleton, 17, a Buchtel High School junior, after Marnetta spoke of her own experience with being bullied in school before an audience of students, school staff and community leaders during a forum on Blue Shirt Day World Day of Bullying Prevention at the Buchtel Community Learning Center Monday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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