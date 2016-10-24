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Akron T-shirt companies offer Indians gear with flair

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: October 24, 2016 - 10:59 PM | Updated: October 25, 2016 - 11:22 AM
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Rubber City Clothing created Cleveland Indians designs inspired by this year's World Series against the Chicago Cubs. Shirts with the designs will be available for purchase Thursday. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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