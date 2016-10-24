All CATEGORIES
☰ Menu

Akron T-shirt companies offer Indians gear with flair

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: October 24, 2016 - 10:59 PM | Updated: October 25, 2016 - 11:22 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Rubber City Clothing created Cleveland Indians designs inspired by this year's World Series against the Chicago Cubs. Shirts with the designs will be available for purchase Thursday. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

dyer27_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Bob Dyer: County Council champions member of 1954 Tribe

I’m not sure anything has breezed through Summit County Council as fast as this.

uawilson27cut_01
New UA president has a no-frills contract
gusobit27cut_01
Gus Kanarios, owner of former Gus’ Chalet in Akron, dies at 83
Beacon Journal joins Electionland to monitor vote fraud and intimidation
santa27
Good news Indians: Santa is a Tribe fan who lives in the 330
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next