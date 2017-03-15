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Akron takes first steps to crack down on ‘problem bar’ after slayings and arrests

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 15, 2017 - 12:59 PM | Updated: March 16, 2017 - 06:48 AM
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Twice this year men have been shot to death in or just outside of Game 7 Bar and Grille at 627 S. Arlington St. in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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