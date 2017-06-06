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Akron teacher, who delivered signs of hope to LeBron James’ Bath home after vandal writes racial slur on his L.A. home’s gate

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: June 6, 2017 - 04:25 PM | Updated: June 6, 2017 - 05:21 PM
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Jennings Middle School teacher Jennifer Pennington, 37, holding her daughter, Cecilia, talks about the positive signs she made and placed outside LeBron's house in Bath in response top the racially charged words painted on the gate of his LA home. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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