Akron teacher, who delivered signs of hope to LeBron James’ Bath home after vandal writes racial slur on his L.A. home’s gate

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V2hlbiBMZUJyb24gSmFtZXMgcmV0dXJucyB0byB0aGUgaG9tZSBjb3VydCBXZWRuZXNkYXkg
bmlnaHQgdG8gJiM4MjIwO0RlZmVuZCB0aGUgTGFuZCYjODIyMTsgaGUgY2FuIGJlIHJlc3QgYXNz
dXJlZCB0aGVyZSYjODIxNztzIGF0IGxlYXN0IG9uZSBmYW4gaW4gQWtyb24gd2hvIGhhcyBoaXMg
YmFjay48L3A+PHA+QW4gQWtyb24gc2Nob29sIHRlYWNoZXIgbWFkZSBuYXRpb25hbCBoZWFkbGlu
ZXMgYWZ0ZXIgc2hlIHdlbnQgdG8gSmFtZXMmIzgyMTc7IGhvbWUgaW4gQmF0aCBUb3duc2hpcCB0
byBsZWF2ZSBiZWhpbmQgaW5zcGlyYXRpb25hbCBzaWducyBvZiBzdXBwb3J0IGFmdGVyIGEgdmFu
ZGFsIHBhaW50ZWQgYSByYWNpYWwgc2x1ciBvbiBhbiBvdXRzaWRlIGdhdGUgb2YgaGlzIExvcyBB
bmdlbGVzIGhvbWUuIDwvcD48cD5UaGUgdGVhY2hlciwgSmVubmlmZXIgUGVubmluZ3RvbiwgMzcg
b2YgQ29wbGV5IFRvd25zaGlwLCBzYWlkIHNoZSBpcyBodW1ibGVkIGJ5IGFsbCB0aGUgYXR0ZW50
aW9uIHNoZSBoYXMgcmVjZWl2ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gcHJvdWQgdG8gYmUg
cGFydCBvZiBhIHBvc2l0aXZlIG1lc3NhZ2UsJiM4MjIxOyBQZW5uaW5ndG9uLCB3aG8gYWNrbm93
bGVkZ2VzIHRoYXQgdGhlcmUgaXMgYSBsb3QgbW9yZSBpbXBvcnRhbnQgdGhpbmdzIGJlaW5nIGRv
bmUgYnkgb3RoZXJzLiAmIzgyMjA7SXQganVzdCBzaG93cyB0aGF0IHRoaW5ncyBsaWtlIHRoaXMg
a2VlcCBnb2luZyBvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1VuZm9ydHVuYXRlbHkgaGF0ZSBpcyBnb2luZyB0
byBiZSBhcm91bmQgZm9yIGEgbG9uZyB0aW1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UG9saWNlIHdlcmUgY2Fs
bGVkIHRvIEphbWVzJiM4MjE3OyBMLkEuIGhvbWUgYSB3ZWVrIGFnbyBhZnRlciB0aGUgd29yZCB3
YXMgZGlzY292ZXJlZCBvbiB0aGUgZnJvbnQgZ2F0ZS4gTm8gYXJyZXN0cyBoYXZlIGJlZW4gbWFk
ZSBpbiB0aGUgaW5jaWRlbnQuPC9wPjxwPlBlbm5pbmd0b24sIHdobyBpcyBvbiBtYXRlcm5pdHkg
bGVhdmUgZnJvbSBBa3JvbiYjODIxNztzIEplbm5pbmdzIE1pZGRsZSBTY2hvb2wsIHNhaWQgc2hl
IHdhcyBzbyB1cHNldCBhYm91dCB0aGUgcmFjaWFsIHNsdXIgcGFpbnRlZCBvbiBKYW1lcyYjODIx
NzsgZ2F0ZSB0aGF0IHNoZSBmZWx0IGxpa2Ugc2hlIG5lZWRlZCB0byBkbyBzb21ldGhpbmcgdG8g
c2hvdyBob3cgbXVjaCBBa3JvbiBsb3ZlcyBhbmQgc3VwcG9ydHMgaXRzIE5CQSBzdXBlcnN0YXIu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGp1c3QgZ290IGEga25vdCBpbiBteSBzdG9tYWNoLCYjODIyMTsgc2hl
IHNhaWQuICYjODIyMDtJIGp1c3Qgd2FudGVkIHRvIGNyeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNvIHNoZSBz
YXQgZG93biBhdCB0aGUga2l0Y2hlbiB0YWJsZSB3aXRoIGhlciBuZXdib3JuIGRhdWdodGVyLCBD
ZWNpbGlhLCBieSBoZXIgc2lkZSBhbmQgcGFpbnRlZCB0aHJlZSB0d28tc2lkZWQgc2lnbnMgd2l0
aCB3b3JkcyBhbmQgcGhyYXNlcyBsaWtlIG1lbnRvciwgaGVybywgbGVhZGVyLCBodW1hbml0YXJp
YW4sIHJvbGUgbW9kZWwgYW5kIEdvb2QgU2FtYXJpdGFuIG9uIHRoZW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
JiM4MjE3O20gYSBDYXZzIGZhbiwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGEg
TGVCcm9uIGZhbi4gSXQgaXMgaGFyZCBub3QgdG8gYmUgYSBmYW4gb2YgaGlzLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+U2hlIHRoZW4gcmVhY2hlZCBvdXQgdG8gdGhlIHNlY3VyaXR5IHRlYW0gYXQgSmFtZXMmIzgy
MTc7IGhvbWUgYW5kIGFza2VkIGlmIHNoZSBjb3VsZCBsZWF2ZSB0aGVtIGJ5IHRoZSBnYXRlIHRo
ZXJlLjwvcD48cD5XaXRoIHRoZWlyIHBlcm1pc3Npb24sIHNoZSBkcm9wcGVkIG9mZiB0aGUgc2ln
bnMgYW5kIHBpY3R1cmVzIG9mIHRoZW0gd2VudCB2aXJhbCBvbiB0aGUgSW50ZXJuZXQuPC9wPjxw
PkphbWVzIHNhaWQgdGhlIHZhbmRhbGlzbSBzaG93cyB0aGF0IG5vIG1hdHRlciBob3cgZmFtb3Vz
IHlvdSBhcmUgcmFjaXN0IHRob3VnaHRzIG5ldmVyIGdvIGF3YXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBq
dXN0IGdvZXMgdG8gc2hvdyB0aGF0IHJhY2lzbSB3aWxsIGFsd2F5cyBiZSBwYXJ0IG9mIHRoZSB3
b3JsZCwgcGFydCBvZiBBbWVyaWNhLCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZCBhdCB0aGUgdGltZS4gJiM4
MjIwO1tMaXZpbmcgd2l0aF0gaGF0ZSBpbiBBbWVyaWNhICYjODIxMjsgZXNwZWNpYWxseSBmb3Ig
QWZyaWNhbi1BbWVyaWNhbnMgJiM4MjEyOyBpcyBsaXZpbmcgZXZlcnkgZGF5LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+UGVubmluZ3Rvbiwgd2hvc2UgbW90aGVyIHRhdWdodCBKYW1lcyBpbiBraW5kZXJnYXJ0ZW4s
IHNhaWQgdGhlIENhdnMgc3RhciB0YWtpbmcgc29tZXRoaW5nIGFzIHVnbHkgYXMgYSByYWNpYWwg
c2x1ciBiZWluZyBwYWludGVkIG9uIGhpcyBnYXRlIGFuZCB0dXJuaW5nIGl0IGludG8gYSBwb3Np
dGl2ZSBkaXNjdXNzaW9uIG9mIHJhY2UgcmVsYXRpb25zIGluIEFtZXJpY2EgaXMgd2hhdCBtYWtl
cyBoaW0gYXMgb25lIGhlciBzaWducyBwcm9jbGFpbWVkICYjODIxMjsgYSBncmVhdCByb2xlIG1v
ZGVsLjwvcD48cD5DcmFpZyBXZWJiIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpj
d2ViYkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+Y3dlYmJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+
IG9yIDMzMC05OTYtMzU0Ny48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.