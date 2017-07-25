All CATEGORIES
☰ Menu

In court

Akron teen sentenced to 18 years to life in prison for shooting death of friend; Fred Taylor maintains his innocence

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 25, 2017 - 10:29 AM | Updated: July 26, 2017 - 12:13 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Fred Taylor maintained his innocence during his sentencing Tuesday morning in Summit County Common Pleas Court for the shooting death of his friend last year. He was sentenced to life in prison with possible parole after 18 years. (Stephanie Warsmith/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

phillips26cut_03 Uncredited - AP
Convicted child killer Ronald Phillips executed Wednesday; says 3-year-old Sheila Marie Evans ‘didn’t deserve what I did to her’ - 11:56 AM

LUCASVILLE: Convicted child killer Ronald Phillips said he was sorry before he died Wednesday in what appeared to be a quick and painless execution.

phillips26cut_01
Ronald Phillips set to be executed Wednesday for 1993 rape, murder of 3-year-old Akron girl
ftaylor26_web
Akron teen sentenced to 18 years to life in prison for shooting death of friend; Fred Taylor maintains his innocence
penpals26cut_02
Hinckley woman reunites with pen pal from France after decades of corresponding
trumpside26cut_01
Youngstown crowd cheers for President Trump like rock star
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next