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In court

Akron teen sentenced to 18 years to life in prison for shooting death of friend; Fred Taylor maintains his innocence

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 25, 2017 - 10:29 AM | Updated: July 26, 2017 - 12:13 PM
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Fred Taylor maintained his innocence during his sentencing Tuesday morning in Summit County Common Pleas Court for the shooting death of his friend last year. He was sentenced to life in prison with possible parole after 18 years. (Stephanie Warsmith/Akron Beacon Journal)

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