All CATEGORIES
☰ Menu

In court

Akron teen sentenced to 18 years to life in prison for shooting death of friend; Fred Taylor maintains his innocence

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 25, 2017 - 10:29 AM | Updated: July 26, 2017 - 12:13 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Fred Taylor maintained his innocence during his sentencing Tuesday morning in Summit County Common Pleas Court for the shooting death of his friend last year. He was sentenced to life in prison with possible parole after 18 years. (Stephanie Warsmith/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

chill27cut_1 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Chill has the ice cream thrills in Akron and Medina - 6:46 PM

It is hard to be “chill” at Chill Artisan Ice Cream Co.

Extra! Extra! Chill Ice Cream to offer limited edition Beacon Journal-inspired flavor - 6:46 PM
phillips27cut_1
UPDATE: Witness describes Wednesday’s execution of Ronald Phillips who raped and killed 3-year-old Akron girl in 1993
phillips26cut_01
Ronald Phillips set to be executed Wednesday for 1993 rape, murder of 3-year-old Akron girl
ftaylor26_web
Akron teen sentenced to 18 years to life in prison for shooting death of friend; Fred Taylor maintains his innocence
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next