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Akron to add LGBT residents to list of protected classes, establish local civil rights commission

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 20, 2017 - 02:50 PM | Updated: March 21, 2017 - 12:14 PM
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The Rev. Gregory Harrison of Antioch Baptist Church asks a question after Akron Mayor Dan Horrigan unveiled a comprehensive non-discrimination ordinance and proposed Akron Civil Rights Commission at First Congregational Church of Akron Monday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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