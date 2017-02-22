Akron to conduct information sessions on college and career academies

PHA+QUtST046IFRoZSBBa3JvbiBQdWJsaWMgU2Nob29scyBpcyBjb25kdWN0aW5nIGluZm9ybWF0
aW9uIHNlc3Npb25zIG9uIGl0cyBuZXcgY29sbGVnZSBhbmQgY2FyZWVyIGFjYWRlbWllcyBpbiB0
aGUgZGlzdHJpY3QmIzgyMTc7cyBoaWdoIHNjaG9vbHMuIFRoZSBmaXJzdCBzZXNzaW9ucyBhcmUg
NiBwLm0uIFRodXJzZGF5IGZvciB0aGUgS2VubW9yZSBhbmQgRWFzdCBjbHVzdGVycy48L3A+PHA+
VGhlIEtlbm1vcmUgbWVldGluZyBpcyBhdCB0aGUgS2VubW9yZSBIaWdoIFNjaG9vbCBhdWRpdG9y
aXVtLCAyMTQwIDEzdGggU3QuIFNXLiBUaGUgRWFzdCBtZWV0aW5nIGlzIGF0IHRoZSBFYXN0IENM
QyBhdWRpdG9yaXVtLCA4MCBCcml0dGFpbiBSb2FkLjwvcD48cD5UaGUgcmVzdCBvZiB0aGUgbWVl
dGluZ3MgYXJlOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0VsbGV0IGNsdXN0ZXIsIDYgcC5tLiBNYXJj
aCAyIGF0IHRoZSBFbGxldCBIaWdoIFNjaG9vbCBhdWRpdG9yaXVtLCAzMDkgV29vbGYgQXZlLjwv
cD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0dhcmZpZWxkIGNsdXN0ZXIsIDYgcC5tLiBNYXJjaCA5IGF0IHRo
ZSBHYXJmaWVsZCBIaWdoIFNjaG9vbCBhdWRpdG9yaXVtLCA0MzUgTi4gRmlyZXN0b25lIEJsdmQu
PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3BlY2lhbHR5IFNjaG9vbHMsIDYgcC5tLiBNYXJjaCAxNCBh
dCB0aGUgU1RFTSBIaWdoIFNjaG9vbCBhdWRpdG9yaXVtLCAxMjMgUy4gRm9yZ2UgU3QuPC9wPjxw
PiYjODIyNjsmIzgyMDE7QnVjaHRlbCBjbHVzdGVyLCA2IHAubS4gTWFyY2ggMTYgYXQgdGhlIEJ1
Y2h0ZWwgQ0xDIGF1ZGl0b3JpdW0sIDEwNDAgQ29wbGV5IFJvYWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy
MDE7Tm9ydGggY2x1c3RlciwgNiBwLm0uIE1hcmNoIDIxIGF0IHRoZSBOb3J0aCBIaWdoIFNjaG9v
bCBhdWRpdG9yaXVtLCA5ODUgR29yZ2UgQmx2ZC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGaXJlc3Rv
bmUgY2x1c3RlciwgNDozMCBwLm0uIGFuZCA1OjMwIHAubS4gTWFyY2ggMjMgYXQgdGhlICBGaXJl
c3RvbmUgQ0xDIGF1ZGl0b3JpdW0sIDQ3MCBDYXN0bGUgQmx2ZC48L3A+PHA+Q29sbGVnZSBhbmQg
Q2FyZWVyIEFjYWRlbWllcyBvZiBBa3JvbiBpcyBhIG5ldyBoaWdoIHNjaG9vbCBlZHVjYXRpb25h
bCBtb2RlbCBsYXVuY2hpbmcgaW4gdGhlIGRpc3RyaWN0IHRoYXQgbGlua3MgYWNhZGVtaWMgc3Vi
amVjdHMgdG8gY2FyZWVyIHRoZW1lcy4gVGhyb3VnaCB0aGUgYWNhZGVtaWVzLCBzdHVkZW50cyBh
bmQgdGVhY2hlcnMgd29yayB3aXRoIGNvbW11bml0eSBwYXJ0bmVycyB0byBlbmdhZ2UgaW4gZXhw
ZXJpZW50aWFsIGxlYXJuaW5nIGFuZCBleHBsb3JlIGEgdmFyaWV0eSBvZiBjb2xsZWdlIGFuZCBj
YXJlZXIgb3B0aW9ucy48L3A+PHA+Rm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNvbnRhY3QgUmFjaGVs
IFRlY2NhIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpydGVjY2FAYXBzbGVhcm5zLm9yZyI+cnRlY2NhQGFw
c2xlYXJucy5vcmc8L2E+IG9yIDMzMC03NjEtMjY2NS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.