All CATEGORIES
☰ Menu

City government

Akron to consider taking ownership of J.C. Penney store at Rolling Acres Mall to tear it down

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: May 8, 2017 - 02:48 PM | Updated: May 9, 2017 - 10:39 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

The former JC Penny's at Rolling Acres Mall Monday. Akron is taking ownership of the former store at Rolling Acres mall so it can demolish the building. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

akron09_02 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron to consider taking ownership of J.C. Penney store at Rolling Acres Mall to tear it down

Akron is considering taking ownership of the former J.C. Penney store at Rolling Acres Mall and possibly demolishing the building.

Trump_Russia_Congress_18374.jpg-34d39
Sally Yates: I warned White House that Michael Flynn could be blackmailed
superheros09cut_02
Look! Up in the sky: It’s a bird, it’s a plane ... Guess again!
Bob Dyer: Heavenly hospital hotline
Soap Box Derby racer struck with rock thrown from nearby Rubber Bowl
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next