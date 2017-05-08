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Akron to consider taking ownership of J.C. Penney store at Rolling Acres Mall to tear it down

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: May 8, 2017 - 02:48 PM | Updated: May 9, 2017 - 03:37 PM
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The former JC Penny's at Rolling Acres Mall Monday. Akron is taking ownership of the former store at Rolling Acres mall so it can demolish the building. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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