All CATEGORIES
☰ Menu

Akron to lease city-owned retail space for new downtown brewery

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: February 14, 2017 - 07:42 PM | Updated: February 15, 2017 - 08:57 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Aaron Cruikshank, Shawn Adams and Josh Blubaugh of Akronym Brewing Co. plan to open this fall in downtown Akron at 58 E. Market Street. (Photo courtesy Akronym Brewing Co.)


MORE IN NEWS

Beacon Journal goes to court to answer a fair question - 10:49 PM

It was a brutal crime.

space18cut
Moonshot pad roaring back into action with SpaceX launch - 10:11 PM
Smucker sales decline; company says Folgers coffee and pet food snacks contributed to lower revenues - 10:11 PM
need18cut
Things You Need to Know — compiled Feb. 17 - 10:49 PM
Regional news briefs — Feb. 18, 2017 - 10:49 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next