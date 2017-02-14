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Akron to lease city-owned retail space for new downtown brewery

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: February 14, 2017 - 07:42 PM | Updated: February 15, 2017 - 08:57 AM
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Aaron Cruikshank, Shawn Adams and Josh Blubaugh of Akronym Brewing Co. plan to open this fall in downtown Akron at 58 E. Market Street. (Photo courtesy Akronym Brewing Co.)


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