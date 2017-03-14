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Akron to receive only about an inch of snow during day Tuesday; 1 to 3 inches possible Tuesday night

Beacon Journal staff report

Published: March 14, 2017 - 08:02 AM | Updated: March 14, 2017 - 01:51 PM
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Joe Heffernan applies salt to the parking lot of the John S. Knight Center on Tuesday. More snow is expected in the forecast for Akron and the Summit County area. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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