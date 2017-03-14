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Akron to receive only about an inch of snow during day Tuesday; 1 to 3 inches possible Tuesday night

Beacon Journal staff report

Published: March 14, 2017 - 08:02 AM | Updated: March 14, 2017 - 03:26 PM
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Madyson Bee, 17, (left) of Hudson and her sister Destiny Bee, 11, make their way up a sledding hill at Kendall Hills as they enjoy their snow day from school in the Cuyahoga Valley National Park, Tuesday in Peninsula. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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