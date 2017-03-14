Akron to receive only about an inch of snow during day Tuesday; 1 to 3 inches possible Tuesday night

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIE5hdGlvbmFsIFdlYXRoZXIgU2VydmljZSBzYXlzIHRoZSBBa3JvbiBhcmVhIHNob3Vs
ZCBleHBlY3Qgb25seSBhYm91dCBhbiBpbmNoIG9mIHNub3cgZHVyaW5nIHRoZSBkYXkgVHVlc2Rh
eS48L3A+PHA+QnV0IHRoZXJlIHdpbGwgYmUgc3Ryb25nIHdpbmRzLCB3aXRoIGd1c3RzIHVwIHRv
IDMyIG1waC48L3A+PHA+QW4gYWRkaXRpb25hbCAxIHRvIDMgaW5jaGVzIG9mIHNub3cgaXMgcG9z
c2libGUgVHVlc2RheSBuaWdodC4gU25vdyBzaG93ZXJzIHdpbGwgcmVtYWluIGluIHRoZSBhcmVh
IFdlZG5lc2RheSBidXQgdGhlcmUgbGlrZWx5IHdpbGwgYmUgbGVzcyB0aGFuIGFuIGluY2ggb2Yg
YWNjdW11bGF0aW9uLjwvcD48cD5UaGUgaGlnaCB0ZW1wZXJhdHVyZSBUdWVzZGF5IGFuZCBXZWRu
ZXNkYXkgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgbmVhciAyNSBkZWdyZWVzLiBUaGUgdGVtcGVyYXR1cmUg
aXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gY2xpbWIgaW50byB0aGUgbG93IDQwcyBGcmlkYXksIHRoZSBOYXRpb25h
bCBXZWF0aGVyIFNlcnZpY2Ugc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIE5hdGlvbmFsIFdlYXRoZXIgU2Vydmlj
ZSBoYXMgcHV0IE1lZGluYSwgUG9ydGFnZSwgU3RhcmsgYW5kIFN1bW1pdCBjb3VudGllcyBhcmUg
dW5kZXIgYSB3aW50ZXIgd2VhdGhlciBhZHZpc29yeSB0aHJvdWdoIFdlZG5lc2RheSBldmVuaW5n
LjwvcD48cD5UaGUgTWVkaW5hIENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIGRlY2xhcmVk
IGEgTGV2ZWwgMSBzbm93IGVtZXJnZW5jeSBUdWVzZGF5IGFuZCByZXBvcnRlZCB0aGF0IHJvYWRz
IGFyZSBzbm93IGNvdmVyZWQgYW5kIHNsaXBwZXJ5LjwvcD48cD5UaGUgTWVkaW5hIEhpZ2h3YXkg
UGF0cm9sIHJlcG9ydGVkIGF0IG5vb24gdGhhdCBpdCB3YXMgJiM4MjIwO2V4dHJlbWVseSYjODIy
MTsgYnVzeSByZXNwb25kaW5nIHRvIHdlYXRoZXItcmVsYXRlZCBjYWxscyBpbmNsdWRpbmcgYSBy
ZXBvcnQgb2YgYSByb2xsb3ZlciBjcmFzaCBpbnZvbHZpbmcgYSBzZW1pIG9uIEludGVyc3RhdGUg
NzEgbmVhciBzdGF0ZSBSb3V0ZSAxOC4gVGhpcyB3b3VsZCBiZSB0aGUgc2Vjb25kIHN1Y2ggY2Fs
bCBpbiBhYm91dCAxMiBob3VycyBhbG9uZyB0aGUgYnVzeSBpbnRlcnN0YXRlLjwvcD48cD5Nb250
dmlsbGUgUG9saWNlIEx0LiBNYXR0aGV3IE5laWwgc2FpZCBoaXMgZGVwYXJ0bWVudCBoYXMgZmll
bGRlZCBhIHN1cnByaXNpbmdseSBsb3cgbnVtYmVyIG9mIGFjY2lkZW50IGNhbGxzIGdpdmVuIHRo
ZSBhbW91bnQgb2Ygc25vdyB0aGF0IGhhcyBmYWxsZW4gbm9uLXN0b3AgaW4gdGhlIGNvdW50eS48
L3A+PHA+SGUgc2FpZCBpdCBoZWxwcyB0aGF0IHNjaG9vbHMgd2VyZSBjbG9zZWQgYW5kIG1vc3Qg
Zm9sa3MgaHVua2VyZWQgZG93biBhdCBob21lIGZvciB0aGUgZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhv
c2UgZHJpdmVycyB3aG8gc2hvdWxkbiYjODIxNzt0IGJlIG91dCBzdGF5ZWQgaG9tZSwmIzgyMjE7
IE5laWwgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIHNub3cgZnJvbSBvdmVybmlnaHQgTW9uZGF5IGZvcmNlZCBt
YW55IHNjaG9vbCBkaXN0cmljdHMgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgQWtyb24gYXJlYSB0byBjbG9zZSwg
aW5jbHVkaW5nIEFrcm9uIENpdHkgU2Nob29scy48L3A+PHA+VGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWty
b24gYWxzbyBjbG9zZWQgaXRzIEhvbG1lcyBDb3VudHkgc2l0ZSBpbiBNaWxsZXJzYnVyZywgYWx0
aG91Z2ggYWxsIG90aGVyIGxvY2F0aW9ucywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBtYWluIGNhbXB1cyBpbiBB
a3JvbiwgYXJlIG9wZW4uPC9wPjxwPlRoZSBmb2xsb3dpbmcgY29tbXVuaXRpZXMgYWxzbyBpc3N1
ZWQgZW1lcmdlbmN5IHNub3cgcGFya2luZyBiYW5zOiBKYWNrc29uIFRvd25zaGlwLCBMYWtlIFRv
d25zaGlwLCBPcnJ2aWxsZSBhbmQgVGFsbG1hZGdlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.