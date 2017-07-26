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Akron to resume previous speed camera use after Ohio Supreme Court decision; high court sides with cities, rules state law unconstitutional

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 26, 2017 - 10:24 AM | Updated: July 26, 2017 - 02:47 PM
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In this photo taken on Nov. 10, 2014, traffic along Keowee St. in Dayton, Ohio, flows past a photo enforcement traffic camera. Two more Ohio cities are challenging a state traffic camera law they say would restrict the cities' use of the cameras because it requires a police officer's presence to issue tickets, and they are asking the courts to find the law unconstitutional. Dayton and Springfield sued the state in their counties on Wednesday, March 18, 2015. (AP Photo/The Dayton Daily News, Lisa Powell ) LOCAL PRINT OUT; LOCAL TELEVISION OUT; WKEF-TV OUT; WRGT-TV OUT; WDTN-TV OUT


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