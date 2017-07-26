All CATEGORIES
☰ Menu

Akron to resume previous speed camera use after Ohio Supreme Court decision; high court sides with cities, rules state law unconstitutional

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 26, 2017 - 10:24 AM | Updated: July 26, 2017 - 02:47 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this photo taken on Nov. 10, 2014, traffic along Keowee St. in Dayton, Ohio, flows past a photo enforcement traffic camera. Two more Ohio cities are challenging a state traffic camera law they say would restrict the cities' use of the cameras because it requires a police officer's presence to issue tickets, and they are asking the courts to find the law unconstitutional. Dayton and Springfield sued the state in their counties on Wednesday, March 18, 2015. (AP Photo/The Dayton Daily News, Lisa Powell ) LOCAL PRINT OUT; LOCAL TELEVISION OUT; WKEF-TV OUT; WRGT-TV OUT; WDTN-TV OUT


MORE IN NEWS

anchors27cut_1
Anchors Lee Jordan and Leon Bibb prepare to say farewell to WEWS Channel 5 - 9:30 PM

In the station-hopping, market-jumping world of local TV news, Lee Jordan and Leon Bibb stayed anchored to their anchor chairs in Cleveland.

Deadly warning: Elephant tranquilizer makes its way back to Northeast Ohio disguised as OxyContin pills, officials say - 9:30 PM
Stow businessman indicted on charges of defrauding investors of more than $2.6 million - 9:30 PM
barbblock27cut_01
Barberton’s Second Street the focus of this weekend’s Better Block event - 9:30 PM
hywet27cut
Stan Hywet executive director announces she is leaving post - 9:29 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next