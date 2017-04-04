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Akron to transform shipping containers into a village of tiny houses for traveling artists

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 4, 2017 - 02:27 PM | Updated: April 5, 2017 - 03:25 PM
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Amy Mothersbaugh of Akron Soul Train talks about the area where shipping container homes will be placed as she talks about the artist residency program near the former Canal Street on Tuesday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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