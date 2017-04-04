All CATEGORIES
☰ Menu

Akron to transform shipping containers into a village of tiny houses for traveling artists

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 4, 2017 - 02:27 PM | Updated: April 5, 2017 - 03:25 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Amy Mothersbaugh of Akron Soul Train talks about the area where shipping container homes will be placed as she talks about the artist residency program near the former Canal Street on Tuesday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

macron06cut Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Preliminary autopsy report: Former Lafayette Township Trustee Bryon Macron was stabbed and slashed - 10:43 AM

MEDINA: Former Lafayette Township Trustee Bryon Macron was stabbed and slashed six times and suffered wounds to his neck, both forearms and shoulder, according to a preliminary autopsy report.

rubberbowl06cut_02
Summit County Land Bank moves to foreclose on Rubber Bowl
field06cut_1
RubberDucks first to test out new lights at Progressive Field; new food offerings at Cleveland ballpark - 11:03 AM
victims06cut_4
Marsy’s Law seeks to give crime victims a voice
greenhouse06cut_1
Grant to help greenhouse grow at new Case elementary school
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next