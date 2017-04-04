All CATEGORIES
☰ Menu

Akron to transform shipping containers into a village of tiny houses for traveling artists

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 4, 2017 - 02:27 PM | Updated: April 5, 2017 - 03:25 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Amy Mothersbaugh of Akron Soul Train talks about the area where shipping container homes will be placed as she talks about the artist residency program near the former Canal Street on Tuesday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

hhgregg08cut Michael Chritton - Akron Beacon Journal
It’s lights out for hhgregg as another national retailer folds - 8:58 PM

INDIANAPOLIS: Consumer electronics chain hhgregg Inc. is going out of business and shutting down all of its stores.

delta08cut
Delta cancels flights for third day after storm hits Atlanta - 8:58 PM
uansbe07cut_04
UA’s National Society of Black Engineers hosts fair for eighth-graders
uacross08cut_02
Black professor talks about the challenges of being black at UA Black Male Summit - 8:55 PM
tessafolo08_1
Nordonia kindergartner who lost part of leg has plenty of company on journey to healing
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next