Akron, UA police investigate shooting this afternoon

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gYW5kIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gcG9saWNlIGFyZSBpbnZlc3RpZ2F0aW5n
IGEgc2hvb3RpbmcgdGhhdCBoYXBwZW5lZCBhYm91dCAxMjoyMCBwLm0uIE1vbmRheSBvZmYgY2Ft
cHVzIGF0IFBvd2VyIGFuZCBLaXJuIHN0cmVldHMuPC9wPjxwPkEgMjIteWVhci1vbGQgbWFuIGFu
ZCBhbiAxOC15ZWFyLW9sZCB3b21hbiB0b2xkIHBvbGljZSB0aGV5IHdlcmUgaW4gYSAyMDA2IE1p
dHN1YmlzaGkgR2FsYW50IGFuZCB0dXJuZWQgb250byBQb3dlciBTdHJlZXQgZnJvbSBCcm93biBT
dHJlZXQsIHN0b3BwaW5nIGJlaGluZCBhbm90aGVyIHZlaGljbGUuIFRoZXkgc2FpZCB0aGUgcGFz
c2VuZ2VyIG9mIHRoZSBvdGhlciB2ZWhpY2xlICYjODIxMjsgcG9zc2libHkgYSBzaWx2ZXIgUG9u
dGlhYyAmIzgyMTI7IGxlYW5lZCBvdXQgb2YgdGhlIHBhc3NlbmdlciB3aW5kb3cgYW5kIGZpcmVk
IHNob3RzIGludG8gdGhlIGFpciBhbmQgc2hvdCB0aGUgR2FsYW50LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhl
IEFrcm9uIFBvbGljZSBEZXBhcnRtZW50JiM4MjE3O3MgZGFpbHkgbG9nLjwvcD48cD5UaGUgYnVs
bGV0IHN0cnVjayB0aGUgd2luZHNoaWVsZCBvZiB0aGUgR2FsbGFudC48L3A+PHA+VGhlIFBvbnRp
YWMgdGhlbiBmbGVkLCBnb2luZyBlYXN0IG9uIFBvd2VyIFN0cmVldCwgbm9ydGggb24gU3BpY2Vy
IGFuZCBlYXN0IG9uIEdhZ2UgU3RyZWV0LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYW4gYWxlcnQgc2VudCBvdXQg
YnkgVUEuPC9wPjxwPk5vIG9uZSB3YXMgaW5qdXJlZC48L3A+PHA+QWtyb24gcG9saWNlIGRlc2Ny
aWJlZCB0aGUgc2hvb3RlciBhcyBhIGxpZ2h0IHNraW5uZWQgbWFsZSwgMjAgdG8gMjIgeWVhcnMg
b2xkLCB3ZWFyaW5nIGEgYmFjayB3YXZlIGNhcCBhbmQgYSB3aGl0ZSBULXNoaXJ0LjwvcD48cD5B
bnlvbmUgd2l0aCBpbmZvcm1hdGlvbiBvbiB0aGUgc2hvb3RpbmcgaXMgYXNrZWQgdG8gY2FsbCB0
aGUgQWtyb24gUG9saWNlIERlcGFydG1lbnQmIzgyMTc7cyBEZXRlY3RpdmUgQnVyZWF1IGF0IDMz
MC0zNzUtMjQ5MC4gQ29uZmlkZW50aWFsIHRpcHMgYWxzbyBtYXkgYmUgdGV4dGVkIHRvIDI3NDYz
NyAoQ1JJTUVTKSwgd2l0aCBaSVBUSVAgaW5jbHVkZWQgaW4gdGhlIG1lc3NhZ2UuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.