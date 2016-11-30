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Akron window display tells Nativity story in miniature

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: November 30, 2016 - 08:20 PM
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One of the many Fontanini figurines used by Brenda Fargo in her nativity displays in the window of the Mayflower Manor. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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