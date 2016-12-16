Akron woman, 22, sentenced to 18 years to life in prison for killing her boyfriend, also 22

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW4gQWtyb24gd29tYW4gc29iYmVkIGZyb20gdGhlIHRpbWUgc2hlIHdhbGtlZCBpbnRvIGEg
U3VtbWl0IENvdW50eSBjb3VydHJvb20gRnJpZGF5IG1vcm5pbmcgdW50aWwgc2hlIHdhcyBsZWQg
YXdheSBpbiBzaGFja2xlcywgc2VudGVuY2VkIHRvIDE4IHllYXJzIHRvIGxpZmUgaW4gcHJpc29u
IGZvciBhIGNyaW1lIHNoZSBjbGFpbXMgc2hlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBjb21taXQuPC9wPjxwPktl
cmllZGEgQmVhdmVycyBoYXMgbWFpbnRhaW5lZCBoZXIgaW5ub2NlbmNlIGZvciB0aGUgc2hvb3Rp
bmcgZGVhdGggb2YgaGVyIGJveWZyaWVuZCwgVGF2YWVsIFBhcmtlciwgYnV0IHdhcyBjb252aWN0
ZWQgb2YgbXVyZGVyIGxhc3QgbW9udGggYnkgYSBqdXJ5LiBTaGUgcGxhbnMgdG8gYXBwZWFsLjwv
cD48cD5CcmFuZGllIEhvd2xldHQsIFRhdmFlbCBQYXJrZXImIzgyMTc7cyBzdGVwIG1vdGhlciwg
c3Bva2UgYXQgQmVhdmVycyYjODIxNzsgc2VudGVuY2luZywgY2xlYXJseSBjb252aW5jZWQgdGhh
dCBCZWF2ZXJzIHdhcyByZXNwb25zaWJsZSBmb3IgUGFya2VyJiM4MjE3O3MgZGVhdGggaW4gSmFu
dWFyeS4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIG5ldmVyIGhhdGVkIGFueW9uZSBpbiBteSBs
aWZlLCBidXQgSSBoYXRlIHlvdSwmIzgyMjE7IHNoZSB0b2xkIEJlYXZlcnMsIG1ha2luZyB0aGUg
eW91bmcgd29tYW4gc29iIGhhcmRlciBhbmQgd2lwZSBhd2F5IHRlYXJzIHdpdGggYSBjcnVtcGxl
ZCB0aXNzdWUuPC9wPjxwPkEganVyeSBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBDb3Vy
dCBmb3VuZCBCZWF2ZXJzIG5vdCBndWlsdHkgb2Ygb25lIGNvdW50IG9mIG11cmRlciB0aGF0IGlz
IHRvICYjODIyMDtwdXJwb3NlbHkgY2F1c2UgdGhlIGRlYXRoIG9mIGFub3RoZXIsJiM4MjIxOyBi
dXQgZ3VpbHR5IG9mIGFub3RoZXIgbXVyZGVyIGNoYXJnZSB0aGF0IGlzIHRvICYjODIyMDtjYXVz
ZSB0aGUgZGVhdGggb2YgYW5vdGhlciBhcyB0aGUgcmVzdWx0IG9mIGNvbW1pdHRpbmcgYSBmZWxv
bnkuJiM4MjIxOyBJbiB0aGlzIGNhc2UsIHRoZSBmZWxvbnkgaXMgZmVsb25pb3VzIGFzc2F1bHQu
PC9wPjxwPlRoZSBzcGxpdCB2ZXJkaWN0IHN0dW5uZWQgQmVhdmVycyBhbmQgaGVyIGRlZmVuc2Ug
YXR0b3JuZXlzLCB3aG8gdGhvdWdoIHRoZSBsYWNrIG9mIGFueSBzY2llbnRpZmljIGV2aWRlbmNl
IGFnYWluc3QgQmVhdmVycywgaW5jbHVkaW5nIG5vIGd1bi1zaG90IHJlc2lkdWUgb3IgRE5BIG9u
IHRoZSB3ZWFwb24gdXNlZCBpbiB0aGUgc2hvb3RpbmcsIHdvdWxkIGNyZWF0ZSBlbm91Z2ggZG91
YnQgaW4gdGhlIGp1cm9ycyYjODIxNzsgbWluZHMgdG8gd2luIGhlciBhbiBhY3F1aXR0YWwuPC9w
PjxwPkguRi4gSW5kZXJsaWVkIEpyLiwgYSB2aXNpdGluZyBqdWRnZSwgc2VudGVuY2VkIEJlYXZl
cnMgRnJpZGF5IHRvIGxpZmUgaW4gcHJpc29uIHdpdGggdGhlIHBvc3NpYmlsaXR5IG9mIHBhcm9s
ZSBpbiAxNSB5ZWFycyBvbiB0aGUgbXVyZGVyIGNoYXJnZSBhbmQgdGhyZWUgeWVhcnMgb24gYSBn
dW4gc3BlY2lmaWNhdGlvbiwgZm9yIGEgdG90YWwgb2YgMTggeWVhcnMuIFRoaXMgd2FzIGEgbWFu
ZGF0b3J5IHNlbnRlbmNlLjwvcD48cD5Qcm9zZWN1dG9ycyBzYXkgQmVhdmVycywgMjIsIHNob3Qg
YW5kIGtpbGxlZCBQYXJrZXIsIGFsc28gMjIgYW5kIG9mIEFrcm9uLCBpbiB0aGUgaGVhZCBhZnRl
ciB0aGV5IGFyZ3VlZCBvbiB0aGUgcmV0dXJuIHRyaXAgZnJvbSBhIGNvcm5lciBzdG9yZSBmb3Ig
YmVlciBhYm91dCAxIGEubS4gSmFuLiA5IGluIHRoZSAxMDAwIGJsb2NrIG9mIFdlZWhhd2tlbiBQ
bGFjZS4gVGhlIGd1biB1c2VkIGluIHRoZSBzaG9vdGluZyB3YXMgZm91bmQgdW5kZXIgUGFya2Vy
JiM4MjE3O3MgYm9keS48L3A+PHA+UHJvc2VjdXRvcnMgc2FpZCBCZWF2ZXJzJiM4MjE3OyBzaG9v
dGluZyBQYXJrZXIgd2FzIHRoZSBtb3N0IGxvZ2ljYWwgZXhwbGFuYXRpb24uIEplZmYgTGF5Ym91
cm5lIGFuZCBXYWx0IEJlbnNvbiwgaG93ZXZlciwgQmVhdmVycyYjODIxNzsgYXR0b3JuZXlzLCBw
b2ludGVkIHRvIG90aGVyIHBvdGVudGlhbCBleHBsYW5hdGlvbnMsIGluY2x1ZGluZyB0aGF0IFBh
cmtlciBzaG90IGhpbXNlbGYsIGVpdGhlciBvbiBwdXJwb3NlIG9yIGFjY2lkZW50YWxseSwgb3Ig
dGhhdCBvbmUgb2YgdGhlIG9jY3VwYW50cyBvZiBhIGdyYXkgY2FyIHNlZW4gYnkgd2l0bmVzc2Vz
IHNwZWVkaW5nIGF3YXkgZmlyZWQgdGhlIHNob3QuPC9wPjxwPkhvd2xldHQgc2FpZCB0aGUgbGFz
dCB0aW1lIHNoZSB0YWxrZWQgdG8gUGFya2VyLCB0aGV5IGRpc2N1c3NlZCBCZWF2ZXJzLiBTaGUg
dG9sZCBQYXJrZXIgdG8gbGVhdmUgQmVhdmVycyBhbG9uZSBidXQgaGUgc2FpZCBoZSBsb3ZlZCBo
ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtOb25lIG9mIHVzIGtub3cgd2h5LCYjODIyMTsgSG93ZWxldHQgc2Fp
ZCwgaGVyIHZvaWNlIGZpbGxlZCB3aXRoIGFuZ2VyLiAmIzgyMjA7SSBob3BlIHlvdSBzdWZmZXIg
ZXZlcnkgZGF5LiBJIGhvcGUgZXZlcnkgZGF5IGdldHMgd29yc2UgYW5kIHdvcnNlIGZvciB5b3Uu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5Bc3Npc3RhbnQgU3VtbWl0IENvdW50eSBQcm9zZWN1dG9yIEpvbiBCYXVt
b2VsIHNhaWQgbm8gb25lIGhhcyBhbnl0aGluZyBiYWQgdG8gc2F5IGFib3V0IFBhcmtlci48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0hlIGRpZWQgdG9vIHlvdW5nLCYjODIyMTsgQmF1bW9lbCBzYWlkLiAmIzgyMjA7
SGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGRlc2VydmUgdG8gZGllIG9uIHRoZSBzaWRld2FsayBpbiB0aGUgc3Ry
ZWV0cyBvZiBBa3Jvbi4gSSBhc2sgdGhlIGNvdXJ0IHRvIGhvbGQgaGVyIGFjY291bnRhYmxlLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+TGF5Ym91cm5lIHNhaWQgaGUgYW5kIEJlbnNvbiBhZHZpc2VkIEJlYXZlcnMg
YWdhaW5zdCBzcGVha2luZyBhdCBoZXIgc2VudGVuY2luZyBiZWNhdXNlIHNoZSBwbGFucyB0byBh
cHBlYWwuIEhlIGFza2VkIHRoZSBqdWRnZSB0byBjb25zaWRlciBydW5uaW5nIHRoZSAxNSB5ZWFy
cyBvbiB0aGUgbXVyZGVyIGNoYXJnZSBhbmQgdGhyZWUgeWVhcnMgb24gdGhlIGd1biBzcGVjaWZp
Y2F0aW9uIGNvbmN1cnJlbnRseS48L3A+PHA+SW5kZXJsaWVkLCBob3dldmVyLCBzYWlkIGhpcyBy
ZWFkaW5nIG9mIHRoZSBsYXcgaXMgdGhhdCB0aGUgcHJpc29uIHRpbWUgZm9yIHRoZSBndW4gc3Bl
Y2lmaWNhdGlvbiBtdXN0IGJlIHJ1biBjb25zZWN1dGl2ZWx5IHdpdGggdGhlIHRpbWUgZm9yIHRo
ZSBtdXJkZXIgY2hhcmdlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgbG92ZSB5b3UhJiM4MjIxOyBCZWF2ZXJz
JiM4MjE3OyBmYW1pbHkgbWVtYmVycyBzYWlkIGFzIGRlcHV0aWVzIGxlZCBoZXIgYXdheS4gQmVh
dmVycyYjODIxNzsgbW90aGVyIGNsdXRjaGVkIGEgYmxhbmtldCBhbmQgaGF0IHdpdGggaGVyIGZh
dm9yaXRlIGNhcnRvb24gY2hhcmFjdGVyLCBTcG9uZ2VCb2IgU3F1YXJlUGFudHMuIDwvcD48cD4m
IzgyMjA7V2UgZG9uJiM4MjE3O3QgdW5kZXJzdGFuZCBhbnkgb2YgaXQsJiM4MjIxOyBzYWlkIEJ1
cmllZGEgUmFsZXksIEJlYXZlcnMmIzgyMTc7IHNpc3Rlci4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGdv
aW5nIHRvIGZpZ2h0IGZvciBoZXIgdG8gYmUgaG9tZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkluZGVybGllZCBh
cHBvaW50ZWQgYXR0b3JuZXkgSmVmZiBKYW1lcyB0byBoYW5kbGUgQmVhdmVycyYjODIxNzsgYXBw
ZWFsIGF0IHRoZSBzdWdnZXN0aW9uIG9mIExheWJvdXJuZSBhbmQgQmVuc29uLCBib3RoIHdobyB3
ZXJlIGNsZWFybHkgZGV2YXN0YXRlZCBieSB0aGUgdmVyZGljdCBhbmQgcHJpc29uIHNlbnRlbmNl
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7QXR0b3JuZXkgQmVuc29uIGFuZCBJIHJlbWFpbiBhc3RvbmlzaGVkIGJ5
IHRoZSBqdXJ5JiM4MjE3O3MgYWJpbGl0eSB0byBjaXJjdW12ZW50IHRoZSBsYWNrIG9mIGd1bnNo
b3QgcmVzaWR1ZSBvbiBoZXIgaGFuZHMgYW5kIGNsb3RoZXMsIGFzIHdlbGwgYXMgdGhlIGxhY2sg
b2YgRE5BIG9uIHRoZSBmaXJlYXJtLCYjODIyMTsgTGF5Ym91cm5lIHNhaWQuICYjODIyMDtLZXJp
ZWRhIHN0cm9uZ2x5IG1haW50YWlucyBoZXIgaW5ub2NlbmNlLCBhbmQgd2UgYXJlIGNvbmZpZGVu
dCB0aGF0IHRoZSBDb3VydCBvZiBBcHBlYWxzIHdpbGwgY29tZSB0byBhIGRpZmZlcmVudCBjb25j
bHVzaW9uIHRoYW4gdGhlIGp1cnkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TdGVwaGFuaWUgV2Fyc21pdGggY2Fu
IGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzA1LCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c3dhcnNtaXRoQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5zd2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IG9y
IG9uIFR3aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zd2Fyc21pdGhhYmoiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O3N3YXJzbWl0aGFiaiZuYnNwOzwvYT4uPC9wPjxwPjwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.