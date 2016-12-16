Akron woman, 22, sentenced to 18 years to life in prison for killing her boyfriend, also 22

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QW4gQWtyb24gd29tYW4gc29iYmVkIGZyb20gdGhlIHRpbWUgc2hlIHdhbGtlZCBpbnRvIGEg
U3VtbWl0IENvdW50eSBjb3VydHJvb20gRnJpZGF5IG1vcm5pbmcgdW50aWwgc2hlIHdhcyBsZWQg
YXdheSBpbiBzaGFja2xlcywgc2VudGVuY2VkIHRvIDE4IHllYXJzIHRvIGxpZmUgaW4gcHJpc29u
IGZvciBhIGNyaW1lIHNoZSBjbGFpbXMgc2hlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBjb21taXQuPC9wPjxwPktl
cmllZGEgQmVhdmVycyBoYXMgbWFpbnRhaW5lZCBoZXIgaW5ub2NlbmNlIGZvciB0aGUgc2hvb3Rp
bmcgZGVhdGggb2YgaGVyIGJveWZyaWVuZCwgVGF2YWVsIFBhcmtlciwgYnV0IHdhcyBjb252aWN0
ZWQgb2YgbXVyZGVyIGxhc3QgbW9udGggYnkgYSBqdXJ5LiBTaGUgcGxhbnMgdG8gYXBwZWFsLjwv
cD48cD5CcmFuZGllIEhvd2xldHQsIFRhdmFlbCBQYXJrZXImIzgyMTc7cyBzdGVwbW90aGVyLCBz
cG9rZSBhdCBCZWF2ZXJzJiM4MjE3OyBzZW50ZW5jaW5nLCBjbGVhcmx5IGNvbnZpbmNlZCB0aGF0
IEJlYXZlcnMgd2FzIHJlc3BvbnNpYmxlIGZvciBQYXJrZXImIzgyMTc7cyBkZWF0aCBpbiBKYW51
YXJ5LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUgbmV2ZXIgaGF0ZWQgYW55b25lIGluIG15IGxp
ZmUsIGJ1dCBJIGhhdGUgeW91LCYjODIyMTsgc2hlIHRvbGQgQmVhdmVycywgbWFraW5nIHRoZSB5
b3VuZyB3b21hbiBzb2IgaGFyZGVyIGFuZCB3aXBlIGF3YXkgdGVhcnMgd2l0aCBhIGNydW1wbGVk
IHRpc3N1ZS48L3A+PHA+QSBqdXJ5IGluIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ29tbW9uIFBsZWFzIENvdXJ0
IGZvdW5kIEJlYXZlcnMgbm90IGd1aWx0eSBvZiBvbmUgY291bnQgb2YgbXVyZGVyIHRoYXQgaXMg
dG8gJiM4MjIwO3B1cnBvc2VseSBjYXVzZSB0aGUgZGVhdGggb2YgYW5vdGhlciwmIzgyMjE7IGJ1
dCBndWlsdHkgb2YgYW5vdGhlciBtdXJkZXIgY2hhcmdlIHRoYXQgaXMgdG8gJiM4MjIwO2NhdXNl
IHRoZSBkZWF0aCBvZiBhbm90aGVyIGFzIHRoZSByZXN1bHQgb2YgY29tbWl0dGluZyBhIGZlbG9u
eS4mIzgyMjE7IEluIHRoaXMgY2FzZSwgdGhlIGZlbG9ueSBpcyBmZWxvbmlvdXMgYXNzYXVsdC48
L3A+PHA+VGhlIHNwbGl0IHZlcmRpY3Qgc3R1bm5lZCBCZWF2ZXJzIGFuZCBoZXIgZGVmZW5zZSBh
dHRvcm5leXMsIHdobyB0aG91Z2h0IHRoZSBsYWNrIG9mIGFueSBzY2llbnRpZmljIGV2aWRlbmNl
IGFnYWluc3QgQmVhdmVycywgaW5jbHVkaW5nIG5vIGd1bnNob3QgcmVzaWR1ZSBvciBETkEgb24g
dGhlIHdlYXBvbiB1c2VkIGluIHRoZSBzaG9vdGluZywgd291bGQgY3JlYXRlIGVub3VnaCBkb3Vi
dCBpbiB0aGUganVyb3JzJiM4MjE3OyBtaW5kcyB0byB3aW4gaGVyIGFuIGFjcXVpdHRhbC48L3A+
PHA+SC5GLiBJbmRlcmxpZWQgSnIuLCBhIHZpc2l0aW5nIGp1ZGdlLCBzZW50ZW5jZWQgQmVhdmVy
cyBvbiBGcmlkYXkgdG8gbGlmZSBpbiBwcmlzb24gd2l0aCB0aGUgcG9zc2liaWxpdHkgb2YgcGFy
b2xlIGluIDE1IHllYXJzIG9uIHRoZSBtdXJkZXIgY2hhcmdlIGFuZCB0aHJlZSB5ZWFycyBvbiBh
IGd1biBzcGVjaWZpY2F0aW9uLCBmb3IgYSB0b3RhbCBvZiAxOCB5ZWFycy4gVGhpcyB3YXMgYSBt
YW5kYXRvcnkgc2VudGVuY2UuPC9wPjxwPlByb3NlY3V0b3JzIHNheSBCZWF2ZXJzLCAyMiwgc2hv
dCBhbmQga2lsbGVkIFBhcmtlciwgYWxzbyAyMiBhbmQgb2YgQWtyb24sIGluIHRoZSBoZWFkIGFm
dGVyIHRoZXkgYXJndWVkIG9uIHRoZSByZXR1cm4gdHJpcCBmcm9tIGEgY29ybmVyIHN0b3JlIGZv
ciBiZWVyIGFib3V0IDEgYS5tLiBKYW4uIDkgaW4gdGhlIDEwMDAgYmxvY2sgb2YgV2VlaGF3a2Vu
IFBsYWNlLiBUaGUgZ3VuIHVzZWQgaW4gdGhlIHNob290aW5nIHdhcyBmb3VuZCB1bmRlciBQYXJr
ZXImIzgyMTc7cyBib2R5LjwvcD48cD5Qcm9zZWN1dG9ycyBzYWlkIEJlYXZlcnMmIzgyMTc7IHNo
b290aW5nIFBhcmtlciB3YXMgdGhlIG1vc3QgbG9naWNhbCBleHBsYW5hdGlvbi4gSmVmZiBMYXli
b3VybmUgYW5kIFdhbHQgQmVuc29uLCBob3dldmVyLCBCZWF2ZXJzJiM4MjE3OyBhdHRvcm5leXMs
IHBvaW50ZWQgdG8gb3RoZXIgcG90ZW50aWFsIGV4cGxhbmF0aW9ucywgaW5jbHVkaW5nIHRoYXQg
UGFya2VyIHNob3QgaGltc2VsZiwgZWl0aGVyIG9uIHB1cnBvc2Ugb3IgYWNjaWRlbnRhbGx5LCBv
ciB0aGF0IG9uZSBvZiB0aGUgb2NjdXBhbnRzIG9mIGEgZ3JheSBjYXIgc2VlbiBieSB3aXRuZXNz
ZXMgc3BlZWRpbmcgYXdheSBmaXJlZCB0aGUgc2hvdC48L3A+PHA+SG93bGV0dCBzYWlkIHRoZSBs
YXN0IHRpbWUgc2hlIHRhbGtlZCB0byBQYXJrZXIsIHRoZXkgZGlzY3Vzc2VkIEJlYXZlcnMuIFNo
ZSB0b2xkIFBhcmtlciB0byBsZWF2ZSBCZWF2ZXJzIGFsb25lIGJ1dCBoZSBzYWlkIGhlIGxvdmVk
IGhlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO05vbmUgb2YgdXMga25vdyB3aHksJiM4MjIxOyBIb3dsZXR0IHNh
aWQsIGhlciB2b2ljZSBmaWxsZWQgd2l0aCBhbmdlci4gJiM4MjIwO0kgaG9wZSB5b3Ugc3VmZmVy
IGV2ZXJ5IGRheS4gSSBob3BlIGV2ZXJ5IGRheSBnZXRzIHdvcnNlIGFuZCB3b3JzZSBmb3IgeW91
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXNzaXN0YW50IFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciBKb24gQmF1
bW9lbCBzYWlkIG5vIG9uZSBoYXMgYW55dGhpbmcgYmFkIHRvIHNheSBhYm91dCBQYXJrZXIuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtIZSBkaWVkIHRvbyB5b3VuZywmIzgyMjE7IEJhdW1vZWwgc2FpZC4gJiM4MjIw
O0hlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBkZXNlcnZlIHRvIGRpZSBvbiB0aGUgc2lkZXdhbGsgaW4gdGhlIHN0
cmVldHMgb2YgQWtyb24uIEkgYXNrIHRoZSBjb3VydCB0byBob2xkIGhlciBhY2NvdW50YWJsZS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkxheWJvdXJuZSBzYWlkIGhlIGFuZCBCZW5zb24gYWR2aXNlZCBCZWF2ZXJz
IGFnYWluc3Qgc3BlYWtpbmcgYXQgaGVyIHNlbnRlbmNpbmcgYmVjYXVzZSBzaGUgcGxhbnMgdG8g
YXBwZWFsLiBIZSBhc2tlZCB0aGUganVkZ2UgdG8gY29uc2lkZXIgcnVubmluZyB0aGUgMTUgeWVh
cnMgb24gdGhlIG11cmRlciBjaGFyZ2UgYW5kIHRocmVlIHllYXJzIG9uIHRoZSBndW4gc3BlY2lm
aWNhdGlvbiBjb25jdXJyZW50bHkuPC9wPjxwPkluZGVybGllZCwgaG93ZXZlciwgc2FpZCBoaXMg
cmVhZGluZyBvZiB0aGUgbGF3IGlzIHRoYXQgdGhlIHByaXNvbiB0aW1lIGZvciB0aGUgZ3VuIHNw
ZWNpZmljYXRpb24gbXVzdCBiZSBydW4gY29uc2VjdXRpdmVseSB3aXRoIHRoZSB0aW1lIGZvciB0
aGUgbXVyZGVyIGNoYXJnZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGxvdmUgeW91ISYjODIyMTsgQmVhdmVy
cyYjODIxNzsgZmFtaWx5IG1lbWJlcnMgc2FpZCBhcyBkZXB1dGllcyBsZWQgaGVyIGF3YXkuIEJl
YXZlcnMmIzgyMTc7IG1vdGhlciBjbHV0Y2hlZCBhIGJsYW5rZXQgYW5kIGhhdCB3aXRoIGhlciBm
YXZvcml0ZSBjYXJ0b29uIGNoYXJhY3RlciwgU3BvbmdlQm9iIFNxdWFyZVBhbnRzLiA8L3A+PHA+
JiM4MjIwO1dlIGRvbiYjODIxNzt0IHVuZGVyc3RhbmQgYW55IG9mIGl0LCYjODIyMTsgc2FpZCBC
dXJpZWRhIFJhbGV5LCBCZWF2ZXJzJiM4MjE3OyBzaXN0ZXIuICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBn
b2luZyB0byBmaWdodCBmb3IgaGVyIHRvIGJlIGhvbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbmRlcmxpZWQg
YXBwb2ludGVkIGF0dG9ybmV5IEplZmYgSmFtZXMgdG8gaGFuZGxlIEJlYXZlcnMmIzgyMTc7IGFw
cGVhbCBhdCB0aGUgc3VnZ2VzdGlvbiBvZiBMYXlib3VybmUgYW5kIEJlbnNvbiwgYm90aCB3aG8g
d2VyZSBjbGVhcmx5IGRldmFzdGF0ZWQgYnkgdGhlIHZlcmRpY3QgYW5kIHByaXNvbiBzZW50ZW5j
ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0F0dG9ybmV5IEJlbnNvbiBhbmQgSSByZW1haW4gYXN0b25pc2hlZCBi
eSB0aGUganVyeSYjODIxNztzIGFiaWxpdHkgdG8gY2lyY3VtdmVudCB0aGUgbGFjayBvZiBndW5z
aG90IHJlc2lkdWUgb24gaGVyIGhhbmRzIGFuZCBjbG90aGVzLCBhcyB3ZWxsIGFzIHRoZSBsYWNr
IG9mIEROQSBvbiB0aGUgZmlyZWFybSwmIzgyMjE7IExheWJvdXJuZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7S2Vy
aWVkYSBzdHJvbmdseSBtYWludGFpbnMgaGVyIGlubm9jZW5jZSwgYW5kIHdlIGFyZSBjb25maWRl
bnQgdGhhdCB0aGUgQ291cnQgb2YgQXBwZWFscyB3aWxsIGNvbWUgdG8gYSBkaWZmZXJlbnQgY29u
Y2x1c2lvbiB0aGFuIHRoZSBqdXJ5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3RlcGhhbmllIFdhcnNtaXRoIGNh
biBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcwNSwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN3YXJzbWl0aEB0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBv
ciBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc3dhcnNtaXRoYWJqIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtzd2Fyc21pdGhhYmombmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.