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Akron woman, 22, sentenced to 18 years to life in prison for killing her boyfriend, also 22

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: December 16, 2016 - 11:39 AM | Updated: December 16, 2016 - 01:55 PM
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Kerieda Beavers listens during sentencing by visiting Judge H.F. Underlined, Jr. in Summit County court on Friday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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