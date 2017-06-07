Akron woman accused of biting off fingertip of female rival

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gcG9saWNlIGFyZSBsb29raW5nIGZvciBhIHdvbWFuIGFjY3VzZWQgb2YgYml0aW5n
IG9mZiB0aGUgZmluZ2VydGlwIG9mIGhlciBleC1ib3lmcmllbmQmIzgyMTc7cyBuZXcgZ2lybGZy
aWVuZC48L3A+PHA+RGF0ZWlrYSBMLiBKYWNrc29uLCAzNiwgb2YgRWFzdCBBcmNod29vZCBBdmVu
dWUsIGlzIHdhbnRlZCBvbiBhIHdhcnJhbnQgZm9yIGZlbG9uaW91cyBhc3NhdWx0LiAgPC9wPjxw
PkEgMzUteWVhci1vbGQgd29tYW4gcmVwb3J0ZWQgdGhhdCBzaGUgd2FzIGF0dGFja2VkIE1vbmRh
eSBuaWdodCBhcyBzaGUgYXJyaXZlZCBob21lIG9uIEJlbGxldnVlIEF2ZW51ZSBpbiBXZXN0IEFr
cm9uIGFmdGVyIGhhdmluZyBkaW5uZXIgd2l0aCBoZXIgYm95ZnJpZW5kLjwvcD48cD5EdXJpbmcg
dGhlIGZpZ2h0LCB0aGUgc3VzcGVjdCBiaXQgb2ZmIHRoZSB0aXAgb2Ygb25lIG9mIHRoZSB2aWN0
aW0mIzgyMTc7cyBmaW5nZXJzLiBUaGUgdmljdGltIGRyb3ZlIGhlcnNlbGYgdG8gQ2xldmVsYW5k
IENsaW5pYyBBa3JvbiBHZW5lcmFsIGhvc3BpdGFsIGZvciBub25saWZlLXRocmVhdGVuaW5nIGlu
anVyaWVzLCBwb2xpY2Ugc2FpZC48L3A+PHA+SmFja3NvbiBpcyBkZXNjcmliZWQgYXMgNS1mb290
LTQgYW5kIDE2NSBwb3VuZHMuICA8L3A+PHA+QW55b25lIHdpdGggaW5mb3JtYXRpb24gb24gaGVy
IHdoZXJlYWJvdXRzIGlzIGFza2VkIHRvIGNvbnRhY3QgQWtyb24gZGV0ZWN0aXZlcyBhdCAzMzAt
Mzc1LTI0OTAuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.