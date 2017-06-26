Akron woman arrested, charged in bank robbery

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gcG9saWNlIGFycmVzdGVkIGEgMzAteWVhci1vbGQgQWtyb24gd29tYW4gb24gZHJ1
ZyBjaGFyZ2VzIGFuZCBjaGFyZ2VzIHJlbGF0ZWQgdG8gYSByb2JiZXJ5IGF0IHRoZSBDaXRpemVu
JiM4MjE3O3MgQmFuayBhdCAxMTY1IEUuIFdhdGVybG9vIFJvYWQgRnJpZGF5LjwvcD48cD5Qb2xp
Y2Ugc2F5IHRoZSB3b21hbiBlbnRlcmVkIHRoZSBiYW5rIGFib3V0IDU6MzAgcC5tLiBhbmQgaGFu
ZGVkIGEgdGVsbGVyIGEgbm90ZSB0aGF0IHNhaWQsICYjODIyMDskNTAgYW5kICQxMDAgb25seS4m
IzgyMjE7IFNoZSBzYWlkIHNoZSB3YXMgYXJtZWQuIFRoZSB0ZWxsZXIgZ2F2ZSB0aGUgd29tYW4g
YW4gdW5kaXNjbG9zZWQgYW1vdW50IG9mIG1vbmV5IGFuZCBzaGUgZmxlZCBpbiBhIGdvbGQgQnVp
Y2ssIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgQWtyb24gUG9saWNlIERlcGFydG1lbnQmIzgyMTc7cyBkYWls
eSByZXBvcnQuPC9wPjxwPkFib3V0IDcgcC5tLiBGcmlkYXksIGFuIG9mZmljZXIgc2F3IGEgZ29s
ZCBCdWljayBwYXJrZWQgb24gRWFzdCBTb3V0aCBTdHJlZXQgbmVhciBTaGVybWFuIFN0cmVldC4g
QXMgdGhlIG9mZmljZXIgYXBwcm9hY2hlZCB0aGUgdmVoaWNsZSwgaGUgbm90aWNlZCBhIGhhdCBh
bmQgYSBsYXJnZSBwdXJzZSBtYXRjaGluZyB0aGUgZGVzY3JpcHRpb24gb2YgdGhlIHJvYmJlciYj
ODIxNztzIGl0ZW1zLjwvcD48cD5UaGUgb2ZmaWNlciByZW1vdmVkIHRoZSB3b21hbiBmcm9tIHRo
ZSBjYXIgYW5kIHBhdHRlZCBoZXIgZG93bi4gSGUgZm91bmQgJDU1MCBpbiBoZXIgcGFudHMgcG9j
a2V0IGFuZCBhIHBhaXIgb2Ygc3VuZ2xhc3NlcywgYSBzaGlydCBhbmQgdGhyZWUgbm90ZXMgaW4g
aGVyIHB1cnNlLCBhbGwgaXRlbXMgdXNlZCBpbiB0aGUgYmFuayByb2JiZXJ5LCBhY2NvcmRpbmcg
dG8gdGhlIHJlcG9ydC48L3A+PHA+T2ZmaWNlcnMgY2hhcmdlZCBFbGl6YWJldGggTS4gRW5uZW1v
c2VyIHdpdGggYWdncmF2YXRlZCByb2JiZXJ5LCBwb3NzZXNzaW9uIG9mIG1ldGgsIHBvc3Nlc3Np
b24gb2YgaGVyb2luLCBwb3NzZXNzaW9uIG9mIGRydWcgaW5zdHJ1bWVudHMgYW5kIHBvc3Nlc3Np
b24gb2YgZHJ1ZyBwYXJhcGhlcm5hbGlhLiBTaGUgd2FzIGJvb2tlZCBpbnRvIHRoZSBTdW1taXQg
Q291bnR5IEphaWwuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.