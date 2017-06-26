All CATEGORIES
☰ Menu

Akron woman arrested, charged in bank robbery

Beacon Journal staff report

Published: June 26, 2017 - 01:44 PM | Updated: June 26, 2017 - 02:24 PM

MORE IN NEWS

summa sign
‘Staggering operating losses’ lead to Summa Health job, service cuts; turnaround plan aims to maintain independence - 6:51 PM

Summa Health entered 2017 expecting its finances to show a surplus of $30 million to $35 million by year end — about the same as it did in 2016.

Akron-area officials offer support to Summa as health system faces multi-million dollar losses, job cuts
buggy26cut_01
State Highway Patrol sergeant hops on runaway horse and buggy to save the day in Wayne County (with video)
openstreet26_01
Akron streets close to cars and open to people during Open Streets event
hotels26_02
Are there too many Akron-area hotels?
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next