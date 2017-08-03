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Akron woman is victim of bogus online sex ad

Beacon Journal staff report

Published: August 3, 2017 - 07:52 AM
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This image shows the Craigslist ad that was put on the website without this Akron woman's permission. (Image courtesy of News 5 Cleveland)


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