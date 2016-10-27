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Courts

Akron woman pleads guilty in shooting death of her boyfriend

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: October 27, 2016 - 04:01 PM | Updated: October 28, 2016 - 02:11 PM
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Beretta Vickers is escorted into Judge Lynne Callahan's Summit County courtroom to plead guilty to the May 2015 shooting death of her boyfriend Dontay Dudley on Thursday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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