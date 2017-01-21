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Akron Woman’s City Club feeds police, prepares to show off new chef with twice-monthly brunches for public

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: January 21, 2017 - 10:36 PM
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Sgt. Chris Davis of the Akron Police Department fills his plate during the Akron City Women's Club annual Police Appreciation Dinner Saturday in Akron. Members of the Akron Police Department are provided meals from 6 p.m. -. 2 a.m. and to go boxes were put together for those officers and dispatchers that could not attend the event. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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