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Akron woman shot in head Oct. 12 dies Monday. Husband may be charged

Beacon Journal staff report

Published: November 15, 2016 - 10:31 AM | Updated: November 15, 2016 - 01:03 PM

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