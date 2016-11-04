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Akron woman, Wadsworth man wanted in connection with kidnapping, assault

Beacon Journal staff report

Published: November 4, 2016 - 08:49 AM

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